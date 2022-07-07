كرة يد - الأهلي يضم نانتس لمدة موسمين

أعلن النادي الأهلي تعاقده بشكل رسمي مع راؤول نانتس المحترف البرازيلي لمدة موسمين.

ويدعم الأهلي صفوفه بالمحترف البرازيلي قبل انطلاق الموسم الجديد تحت قيادة الإسباني داني جوردو.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية في أكتوبر المقبل والمقرر إقامته في السعودية.

ووصل نانتس إلى مصر فجر الإثنين تمهيدا للانضمام إلى فريق الأهلي.

وقدّم نانتس مستويات جيدة مع فريقه خلال دوري أبطال أوروبا.

وحسم الأهلي تعاقده مع الدولي البرازيلي بعد انتهاء تعاقده مع دينامو بوخارست الروماني.

ودخل نانتس -32 عاما- قائمة المرشحين لأفضل ظهير أيسر في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وسبق للدولي البرازيلي العمل مع المدير الفني للأهلي عندما قاد جوردو فريق أديمار ليون الإسباني.

ويلعب محمد ممدوح هاشم في دينامو بوخارست الروماني قبل أن ينضم إليه علي زين بداية من الموسم المقبل.

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