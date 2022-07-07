على غير المتوقع.. سبورت: ريال مدريد يقدم عرضا لـ سيبايوس للتجديد

الخميس، 07 يوليه 2022 - 14:53

كتب : FilGoal

سيبايوس - ريال مدريد

تلقى داني سيبايوس لاعب ريال مدريد عرضا من النادي الملكي للتجديد لموسمين إضافيين.

داني سيبايوس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وحسبما نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن هناك مفاوضات جارية بين ريال مدريد وسيبايوس من أجل التجديد حتى 2025 وبراتب مشابه لما يتحصل عليه الآن.

وكان سيبايوس عاد إلى ريال مدريد بعد موسمين من الإعارة لصفوف أرسنال.

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ويرتبط متوسط الميدان الإسباني بمفاوضات قوية مع نادي ريال بيتيس حيث يسعى الأخير لاستعادة لاعبه الذي غادر صيف 2017.

سيبايوس (25 عاما) شارك خلال الموسم الماضي في 338 دقيقة فقط في جميع المسابقات مع ريال مدريد.

وينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد الصيف المقبل، بعدما انضم للنادي الملكي في عام 2017.

اعتذار أنشيلوتي

وسبق وصرّح سيبايوس لـ إذاعة "ميدياست" الإيطالية: "المدرب طلب مني أن أسامحه، لأنه لم يعطني الدقائق التي كان يجب أن ألعبها".

وكان أنشيلوتي قد قال عن سيبايوس في تصريحات سابقة بشهر أبريل الماضي: "لم يلعب الدقائق التي يستحقها في حصصه التدريبية. إنه واحد من القلائل الذين حصلوا على أقل مما يستحقون".

لاعب وسط ريال مدريد شارك خلال 5 مباريات فقط بمسابقة دوري أبطال أوروبا كبديل بواقع 37 دقيقة.

وأوضح: "سيبايوس طموح ويريد دائما المزيد وهذا ما أبحث عنه".

وخاض سيبايوس بقميص ريال مدريد 74 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

داني سيبايوس ريال مدريد أرسنال
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