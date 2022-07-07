تمهيدا للانضمام لـ فلامنجو.. فيدال يصل البرازيل

وصل أرتورو فيدال لاعب إنتر إلى البرازيل من أجل الانتقال إلى فلامنجو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

عقد فيدال ينتهي مع إنتر نهاية الموسم المقبل لكن هناك رغبة من الطرفين للانفصال هذا الصيف.

وقال فيدال للصحافيين في المطار في تصريحات نشرتها "بي ان سبورتس":"أنا سعيد لوجودي هنا، نحن الآن نجري مفاوضات".

وأضاف التقرير أن فيدال سيجتاز الفحوصات الطبية الخميس ثم السفر إلى إيطاليا لإنهاء علاقته مع الفريق الإيطالي.

وكانت صحيفة "سبورت" سبق وأن أشارت إلى أن عقد فيدال مع فلامنجو سيكون لموسم واحد فقط، دون وجود خيارات بمد فترة التعاقد.

وخاض فيدال (35 عاما) بقميص إنتر 70 مباراة مع بجميع المسابقات سجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وأسهم فيدال في تحقيق لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي رفقة النيراتزوري.

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فيدال بدأ مسيرته الكروية في موطنه تشيلي مع كولو كولو، وبعد موسمين في فريقهم الأول رحل إلى أوروبا وانضم إلى باير ليفركوزن.

وغادر فيدال بعد أربع سنوات إلى إيطاليا مع يوفنتوس، ثم قضى فترة ثلاثة مواسم قضاها مع بايرن ميونيخ قبل عامين في إسبانيا مع برشلونة.

يذكر أن فلامنجو تأهل إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس، باكتساحه ضيفه ديبورتيس توليما الكولومبي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب ماراكانا بإياب ثمن النهائي.

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