لا ريبوبليكا: أتليتكو مدريد أحد ثلاث وجهات محتملة لـ ديبالا

دخل أتليتكو مدريد دائرة الفرق المحتملة لضم باولو ديبالا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع يوفنتوس.

واتفق ديبالا مع يوفنتوس ناديه السابق على عدم تمديد تعاقده مع الفريق والرحيل دون أن يحدد وجهته المقبلة.

وكشفت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن ديبالا تم عرضه على أتليتكو مدريد الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن ديبالا لديه ثلاث وجهات محتملة في الوقت الحالي بعد دخوله اهتمام إنتر ومانشستر يونايتد.

ويسعى أتليتكو مدريد لتدعيم صفوف الفريق بعد موسم مخيب للآمال.

وكان قد ارتبط اسم ديبالا بفريق إنتر في البداية قبل أن تتراجع أسهم الصفقة بسبب تعاقد الفريق الإيطالي مع روميلو لوكاكو ومخاوف الحالة الاقتصادية للنادي.

بينما دخل ديبالا بقوة في قائمة المرشحين للانضمام إلى مانشستر يونايتد مع تصاعد احتمالية رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق.

وانتقل باولو ديبالا لصفوف يوفنتوس من باليرمو في 2015 ليشارك مع البيانكونيري في 293 مباراة.

ونجح ديبالا خلال مسيرته مع يوفنتوس سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

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