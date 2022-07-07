كورييري ديلو سبورت: مهاجم نابولي محط أنظار بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

دخل فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي في دائرة اهتمام مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

أوسيمين يمتلك عقدا مع نابولي حتى 2025 وسط شكوك حول مستبقله مع الفرق الإيطالي.

وكشفت "كورييري ديلو سبورت" عن سعي بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد للحصول على خدمات اللاعب لتعويض عنصر المهاجم في الفريق.

ويحاول بايرن ميونيخ تعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الوشيك في ظل رغبته الشديدة لمغارة النادي البافاري هذا الصيف.

وسبق ولعب أوسيمين في الدوري الألماني مع نادي فولفسبورج قبل رحيله صيف 2019.

أما من جانب مانشستر يونايتد فإنه يبحث عن بديل كريستيانو رونالدو الذي يظل وضعه مهم حتى الآن مع غيابه عن التدريبات التحضيرية للفريق مع وجود تقارير تفيد طلبه للرحيل من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا.

مستقبل مجهول

منذ أسابيع نشرت صحيفة "مترو" الإنجليزية تصريحات بخصوص مسقبله، إذ قال: "أخرج دائمًا إلى الملعب لأبذل قصارى جهدي مع المنتخب ومع فريقي".

وأضاف: "لا أعرف مستقبلي، أعرف أن أي شيء يمكن أن يحدث، لكن الآن أريد فقط أن أذهب في إجازة مع عائلتي، وأنظف رأسي وأعيد شحن بطاريتي".

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن أرسنال سبق وقدم عرضا من أجل اللاعب مقابل 51 مليون يورو لكن لقى رفضا من نابولي.

أوسيمين (23 عاما) شارك مع نابولي في 32 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 18 هدفًا.

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