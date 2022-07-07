كورييري ديلو سبورت: مهاجم نابولي محط أنظار بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

الخميس، 07 يوليه 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

نابولي - أودينيزي - الدوري الإيطالي

دخل فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي في دائرة اهتمام مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

أوسيمين يمتلك عقدا مع نابولي حتى 2025 وسط شكوك حول مستبقله مع الفرق الإيطالي.

وكشفت "كورييري ديلو سبورت" عن سعي بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد للحصول على خدمات اللاعب لتعويض عنصر المهاجم في الفريق.

أخبار متعلقة
تقرير: ديبالا بديل رونالدو في مانشستر يونايتد مدافع مانشستر يونايتد الجديد: أعرف تين هاج جيدا.. وهذا وعدي للجماهير رونالدو يتخلف عن موعد عودته لـ مانشستر يونايتد.. وكشف السبب ذا أثليتك: إريكسن يوافق على الانضمام لـ مانشستر يونايتد

ويحاول بايرن ميونيخ تعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الوشيك في ظل رغبته الشديدة لمغارة النادي البافاري هذا الصيف.

وسبق ولعب أوسيمين في الدوري الألماني مع نادي فولفسبورج قبل رحيله صيف 2019.

أما من جانب مانشستر يونايتد فإنه يبحث عن بديل كريستيانو رونالدو الذي يظل وضعه مهم حتى الآن مع غيابه عن التدريبات التحضيرية للفريق مع وجود تقارير تفيد طلبه للرحيل من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا.

مستقبل مجهول

منذ أسابيع نشرت صحيفة "مترو" الإنجليزية تصريحات بخصوص مسقبله، إذ قال: "أخرج دائمًا إلى الملعب لأبذل قصارى جهدي مع المنتخب ومع فريقي".

وأضاف: "لا أعرف مستقبلي، أعرف أن أي شيء يمكن أن يحدث، لكن الآن أريد فقط أن أذهب في إجازة مع عائلتي، وأنظف رأسي وأعيد شحن بطاريتي".

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن أرسنال سبق وقدم عرضا من أجل اللاعب مقابل 51 مليون يورو لكن لقى رفضا من نابولي.

أوسيمين (23 عاما) شارك مع نابولي في 32 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 18 هدفًا.

اقرأ أيضا:

"الإعلان عن مدرب المنتخب خلال ساعات"

وكيل إيهاب جلال ينفي يحيى الكومي

الزمالك يعاقب لاعبه

صفقة تاريخية في دوري السلة الأمريكي

مغامرة جديدة للبنزرتي

فيكتور أوسيمين مانشستر يونايتد نابولي بايرن ميونيخ
نرشح لكم
لا ريبوبليكا: أتليتكو مدريد أحد ثلاث وجهات محتملة لـ ديبالا كما انفرد في الجول.. الإسماعيلي يضم هداف الدوري الغاني الصفقة التاسعة.. مونزا يعيد ماتيو بيسينا إلى وطنه كما انفرد في الجول - بيشكتاش يبدأ مفاوضاته الرسمية لضم موليكا خبر في الجول – الإسماعيلي يضم هداف الدوري الغاني تقرير: يوفنتوس يجتمع مع وكيل كوليبالي الصفقة الأولى.. ليدز يضم مدافع منتخب أمريكا أوليفر كان: التعاقد مع رونالدو؟ لا يناسب فلسفة بايرن
أخر الأخبار
لا ريبوبليكا: أتليتكو مدريد أحد ثلاث وجهات محتملة لـ ديبالا 8 دقيقة | ميركاتو
بوكا جونيورز يقيل مدربه بعد توديع كوبا ليبرتادوريس 14 دقيقة | أمريكا
روما يقترب خطوة من ملعبه الجديد 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كورييري ديلو سبورت: مهاجم نابولي محط أنظار بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد 37 دقيقة | ميركاتو
كوبا ليبرتادوريس – سباعية تاريخية لـ فلامنجو.. وفشل أرجنتيني لـ بوكا وريفر بليت 42 دقيقة | أمريكا
إيفونا: أسعى لنقل خبراتي لـ أسوان ومساعدتهم في مشروعهم.. سأحتفظ باحترامي لـ الأهلي دائما ساعة | الكرة المصرية
كما انفرد في الجول.. الإسماعيلي يضم هداف الدوري الغاني ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الخميس 7 يوليو 2022 - نهائي كأس الرابطة.. وأنس جابر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة 4 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن