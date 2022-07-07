مواعيد مباريات الخميس 7 يوليو 2022 - نهائي كأس الرابطة.. وأنس جابر

الخميس، 07 يوليه 2022 - 10:21

كتب : FilGoal

فيوتشر × إنبي

يشهد اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، نهائي النسخة الأولى على الإطلاق من كأس الرابطة المصرية.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الخميس والقنوات الناقلة.

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كأس الرابطة

في النهائي، يلتقي فيوتشر بـ غزل المحلة في استاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف مساءً، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يلعب الإسماعيلي أمام إنبي في تمام السادسة مساءً، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 3.

كأس مصر

كما تتواصل مباريات دور الـ16 لكأس مصر، عندما يستقبل المصري نظيره الاتحاد السكندري في برج العرب بالسادسة مساءً، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 2.

كوبا ليبرتادوريس

وفي آخر مباريات دور الـ 16 لـ كوبا ليبرتادوريس، يستقبل إستوديانتس دي لابلاتا الأرجنتيني نظيره فورتاليزا البرازيلي في الثانية والنصف فجر الجمعة، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 1.

كوبا سودامريكانا

وفي البطولة الثانية للأندية لأمريكا الجنوبية، يلتقي أونيفيرسيداد التشيلي بـ ساو باولو البرازيلي في الثانية والنصف فجر الجمعة، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 3.

كأس المغرب

وفي قمة مغربية ضمن منافسات كأس العرش المغربي، يلتقي الرجاء البيضاوي بغريمه الوداد في تمام السابعة مساءً ضمن منافسات الدور ربع النهائي، مباراة تُقل عبر الرياضية المغربية.

دوري المؤتمر

وتُلعَب 26 مباراة ضمن تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، أبرزها مباراة اولمبيا ليوبليانا السلوفيني أمام ديفردينج من لوكسبمبورج مع غياب كامل للأندية المعروفة عن هذا الدور.

كأس أمم إفريقيا للسيدات

وتتواصل منافسات البطولة القارية الإفريقية، إذ تلتقي جنوب إفريقيا أمام بوروندي في السابعة مساء عبر beIN Sports 3.

كما تلعب بوتسوانا أمام نيجيريا في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 3.

يورو السيدات

وفي ثاني أيام يورو السيدات، تلتقي النرويج بـ أيرلندا الشمالية في التاسعة مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1.

تنس

وفي نصف نهائي بطولة ويمبلدون عن منافسات السيدات، تلعب التونسية أُنس جابر أمام الألمانية تاتيانا ماريا في الثانية والنصف مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 5.

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