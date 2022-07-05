بدلا من روما المنسحب.. بوماس يواجه برشلونة في كأس جوان جامبر

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 23:50

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة بهدف بيدري

أعلن نادي برشلونة عن خوض مباراة كأس جوان جامبر في مواجهة بوماس المكسيكي.

وأوضح برشلونة أن المباراة تقام على ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم الأحد 7 أغسطس المقبل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا.

ويأتي الاتفاق مع بوماس بعد أيام من انسحاب روما المفاجئ من البطولة، قرار انتقدته إدارة برشلونة وأعلنت عن التحرك قضائيًا ضده.

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وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن انسحاب روما جاء بوازع من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ورئيس رابطة الأندية الأوروبية الذي تربطه صداقة بمالك روما، وذلك لانخراط برشلونة في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

كلوب أونيفيرسيداد ناسيونال المعروف بـ "بوماس" من جانبه، يعد أحد أعرق الفرق المكسيكية.

وحصد بوماس لقب الدوري المكسيكي 7 مرات تاريخيًا، آخرها في 2011 عندما فاز بـ كلاوسورا.

كما فاز بدوري أبطال كونكاكاف 3 مرات، آخرها في 1989.

وحقق بوماس مفاجأة كبيرة في 2004 عندما فاز بكأس سانتياجو برنابيو على حساب ريال مدريد.

ويشتهر بوماس بكونه الفريق الذي بدأ فيه هوجو سانشيز أسطورة أتليتكو مدريد وأعظم رياضي مكسيكي في القرن العشرين.

وأعلن برشلونة في الوقت نفسه عن خوض فريق السيدات لكأس جوان جامبر في مواجهة مونبلييه الفرنسي يوم 23 أغسطس في تمام الثامنة مساءً على ملعب يوهان كرويف في المدينة الرياضية جوان جامبر.

كأس جوان جامبر

يعد جوان جامبر المولود في سويسرا عام 1877 هو مؤسس برشلونة، ولاعب سابق في صفوفه بسنواته الأولى.

ونقل جامبر ألوان البلاوجرانا (الأحمر والأزرق) من نادي بازل السويسري إلى برشلونة.

وينظم برشلونة مباراة ودية مطلع كل موسم لتكريم مؤسسه الذي توفي عام 1930 عن 52 عامًا.

وانطلقت منافسات كأس جوان جامبر عام 1966، وأقيمت بانتظام دون إلغاء أي نسخة حتى يومنا هذا.

وفاز برشلونة بـ 44 لقبًا، آخرها في الموسم الماضي على حساب يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

والتقى برشلونة وروما في كأس جوان جامبر عام 2015، وفاز الفريق الإسباني أيضًا وقتها بثلاثية دون رد.

وكان آخر فريق تغلب على برشلونة في كأس جوان جامبر هو سامبدوريا عام 2012.

ويسعى برشلونة لاستعادة الألقاب في الموسم الجديد بعد أن أنهى الموسم الماضي دون الظفر بأي بطولة.

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