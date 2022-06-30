كوريري ديلو سبورت: الخليفي وراء انحساب روما المفاجئ من مواجهة برشلونة في جوان جامبر

الخميس، 30 يونيو 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

اشتعلت أزمة بين برشلونة الإسباني وروما الإيطالي، بسبب انسحاب الأخير من مباراة كأس جوان جامبر الودية.

المباراة التي كان مقررًا إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل في كامب نو، شهدت تراجع روما بشكل مفاجئ.

وذكر برشلونة في بيان رسمي أن فريقه القانوني يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرك أمام هذا القرار الأحادي من طرف روما.

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وأوضح برشلونة أنه كان قد باع جزءًا كبيرًا بالفعل من تذاكر المباراة، وأن قرار روما قد أضره وجماهيره.

في المقابل كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية عن سبب انسحاب روما المفاجئ من المباراة الودية التحضيرية للموسم الجديد.

وذكر تقرير الصحيفة الإيطالي أن انسحاب الجيالوروسي جاء بطلب من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

وتجمع الخليفي علاقة قوية بالأمريكي دان فريدكين مالك ورئيس روما الذي انضم مؤخرًا لرابطة الأندية الأوروبية التي يرأسها الخليفي.

كما يرتبط فريدكين والخليفي بمصالح واستثمارات أخرى خارج عالم كرة القدم مثل سلسلة فنادق ذات جودة عالية، وفقًا للتقرير.

وطلب الخليفي من نظيره فريدكين عدم مواجهة برشلونة الذي يعد واحدًا من 3 أندية، رفقة ريال مدريد ويوفنتوس، تتزعم فكرة دوري السوبر الأوروبي.

وبرر روما انسحابه من اللقاء بتغيير في خطة الإعداد للموسم الجديد، وعدم الرغبة في الارتحال لمسافات طويلة بالجزء الأخير من الاستعداد للدوري الإيطالي، مُبرر وصفته كوريري ديلو سبورت بـ "السخيف" بالنظر لكون برشلونة تبعد ساعتين فقط عن روما طيرانًا.

كأس جوان جامبر

يعد جوان جامبر المولود في سويسرا عام 1877 هو مؤسس برشلونة، ولاعب سابق في صفوفه بسنواته الأولى.

ونقل جامبر ألوان البلاوجرانا (الأحمر والأزرق) من نادي بازل السويسري إلى برشلونة.

وينظم برشلونة مباراة ودية مطلع كل موسم لتكريم مؤسسه الذي توفي عام 1930 عن 52 عامًا.

وانطلقت منافسات كأس جوان جامبر عام 1966، وأقيمت بانتظام دون إلغاء أي نسخة حتى يومنا هذا.

وفاز برشلونة بـ 44 لقبًا، آخرها في الموسم الماضي على حساب يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

والتقى برشلونة وروما في كأس جوان جامبر عام 2015، وفاز الفريق الإسباني أيضًا وقتها بثلاثية دون رد.

وكان آخر فريق تغلب على برشلونة في كأس جوان جامبر هو سامبدوريا عام 2012.

ويسعى برشلونة لاستعادة الألقاب في الموسم الجديد بعد أن أنهى الموسم الماضي دون الظفر بأي بطولة.

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