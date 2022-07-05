السادسة تمت.. إنتر يضم ظهير كالياري

انضم راؤول بيلانوفا لاعب كالياري إلى صفوف إنتر خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي عن إتمام الصفقة بعدما خضع اللاعب للكشف الطبي صباح الاثنين الماضي ومن المتوقع أن يعلن النادي خلال ساعات.

بيلانوفا (22 عاما) سيوقع عقدا مع إنتر لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء لـ4 مواسم مقبلة بحسب "كالتشيو إيطاليا".

وشارك الظهير الإيطالي مع كاليري خلال الموسم الماضي في 31 مباراة سجل هدفا وصنع آخرين.

ويعد بيلانوفا سادس صفقات إنتر الصيف الجاري، بعد أندريه أونانا وخواكين كوريا وهنريك مخيتاريان وروميلو لوكاكو وكريستيان أصلاني.

السادسة

وفعل إنتر بند شراء خواكين كوريا من لاتسيو حتى 2025 بعدما قضى موسما معارا في الفريق.

بينما انضم أونانا إلى الفريق الإيطالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أياكس.

فيما أصلاني انتقل معارًا لنهاية الموسم من إمبولي مع إجبارية الشراء لينتقل بشكل نهائي إلى النيراتزوري بدايةً من الموسم المقبل بعقد يمتد حتى 2027.

أما الأرميني هنريك مخيتاريان في صفقة انتقال حر قادما من صفوف روما.

وأخيرا، لوكاكو الذي وصل إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من تشيلسي دون وجود أي بند لأحقية الشراء بعد ذلك.

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