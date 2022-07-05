أباتي مديرا فنيا لشباب ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعيين إيجنازيو أباتي مديرا فنيا لفريق الشباب.

ويخلف أباتي مواطنه فيدريكو جونتي الذي قاد الفريق بين 2018 وحتى الموسم المنقضي.

واحتل ميلان الموسم الماضي المركز الثالث عشر الموسم الماضي.

وتولى أباتي تدريب فريق ميلان تحت 16 عاما وقادهم للوصول لنهائي الدوري الإيطالي للناشئين والخسارة من روما.

أباتي (35 عاما) تدرج في فئات ميلان للشباب من 1999 وحتى 2004 وتم تصعيده للفريق الأول حتى 2007.

ومن ثم قضى تجربتين مع إمبولي وتورينو وعاد لميلان بين 2009 وحتى 2019 وأعلن اعتزاله بقميص الروسونيري.

وتوج مع ميلان بلقبي الدوري الإيطالي 2011 وكأس السوبر مرتين 2011 و2016.

ورفقة منتخب إيطاليا حصد المركز الثاني في يورو 2012 من أصل 22 مباراة خاضها.

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