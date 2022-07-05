أوتشيدا يضم يوشيدا.. قائد اليابان ينتقل إلى شالكه

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

مايا يوشيدا - أتسوتو أوتشيدا - شالكه

أعلن نادي شالكه الألماني عن تعاقده مع مايا يوشيدا قائد منتخب اليابان بعد انتهاء عقد الأخير مع سامبدوريا الإيطالي.

وانضم يوشيدا إلى شالكه في صفقة مجانية بعقد يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويعوض يوشيدا مواطنه كو إيتاكورا الذي انتهت إعارته وعاد إلى مانشستر سيتي الذي باعه مباشرةً إلى بوروسيا مونشنجلادباخ.

ونشر الحساب الرسمي لـ شالكه صورة لـ يوشيدا رفقة أتسوتو أوتشيدا الظهير الأيمن الياباني السابق لـ شالكه وعنونها "الوكيل أوتشي" في إشارة إلى دوره بالصفقة.

وسبق لـ أوتشيدا تمثيل شالكه بين 2010 و2017 وفاز معه بكأس السوبر الألماني وكأس ألمانيا ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرّح يوشيدا عقب انضمامه لفريقه الجديد: "أنا سعيد بفرصة ارتداء قميص شالكه، وأتطلع قدما للتعرف على زملائي والجهاز الفني والجمهور".

وأكمل: "حضرت مباراة في ملعب فيلتنز أرينا قبل عدة سنوات عندما كان أتسوتو أوتشيدا ظهيرا أيمن للفريق، كما أنني أتابع الدوري الألماني منذ فترة طويلة".

وأتم: "لهذا أنا ممتن لحصولي على فرصة أن أكون جزءًا من هذا الدوري أخيرا".

يوشيدا (33 عامًا) بدأ مسيرته في نادي ناجويا جرامبوز، وانتقل إلى فينلو الهولندي في 2010، قبل أن يتحول للدوري الإنجليزي في 2012 عبر بوابة ساوثامبتون ليستمر في صفوفه حتى 2020.

ولعب يوشيدا بعدها في سامبدوريا الإيطالي وخاض معه 74 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6.

ويمتلك يوشيدا 119 مباراة دولية مع منتخب اليابان، سجل خلالها 12 هدفا.

وقاد يوشيدا بلاده اليابان للتتويج بكأس آسيا 2011، كما شارك معه في كأس العالم 2014 و2018.

وعاد شالكه للدوري الألماني الممتاز بعد فوزه بدوري القسم الثاني الموسم الماضي.

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