مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا يمكن محاسبة سواريش على نتائجه هذا الموسم

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 18:29

كتب : أحمد الخولي

ريكاردو سواريش - الأهلي

لا ينوي الأهلي محاسبة مديره الفني ريكاردو سواريش بناءً على نتائج الموسم الحالي.

وذكر مصدر من داخل الأهلي لـ FilGoal.com: "سواريش سيظل خارج التقييم مهما كانت نتائج الأهلي الموسم الحالي".

وأضاف المصدر: "سنبدأ مراجعة ما يقدمه من نتائج وأداء انطلاقًا من المسوم المقبل بعد أن يكون قد حصل على الوقت الكافي للتعرف على الفريق وأن يفهم اللاعبون خططه وأسلوبه".

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وأكمل المصدر: "سواريش جاء للفريق في ظروف صعبة للغاية وسط موسم وتراجع أداء ونتائج مع وجودة إصابات عديدة وحالة إجهاد غير مسبوقة يعاني منها الفريق واللاعبين، وبالتالي من غير المنطقي معاتبته فورًا على النتائج".

وقاد سواريش الأهلي في مباراة واحدة أمام بتروجت في نصف نهائي كأس مصر وتأهل لمواجهة الزمالك في نهائي النسخة السابقة.

وينافس سواريش على 3 بطولات في الموسم الحالي: كأس مصر للموسم السابق، وكأس مصر للموسم الحالي، والدوري المصري.

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