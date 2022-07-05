سكاي إيطاليا: ميلان يقدم عرضا أوليا للحصول على نجم كلوب بروج

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

ميلان - جنوى - الدوري الإيطالي

قدم ميلان عرضا أوليا للحصول على خدمات شارل دي كيتلار لاعب كلوب بروج، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب "سكاي" إيطاليا فإن ميلان عرض 20 مليون يورو على الطاولة إلى كلوب بروج للتعاقد مع دي كيتلار.

وأضافت الصحيفة أن السعر المطلوب من جانب النادي البلجيكي أعلى بكثير، إذ يريد ما لا يقل عن 40 مليون يورو.

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ونوهت الصحيفة أن اللاعب يحظى باهتمام بالغ من جانب أندية آخرى خاصة من الدوري الإنجليزي.

وشارك دي كيتلار (21 عاما) مع كلوب بروج في 78 مباراة في الدوري سجل خلالها 18 هدفا.

قصة ظهوره

تدرج دي كيتلار في صفوف كلوب بروج حتى وصل إلى الفريق الأول صيف 2019 بعدما تم اختياره بين سبعة لاعبين.

وظهر البلجيكي حينها في الكأس مع الفريق ومنذ ذلك الحين تمكن أن يحجز مكانه في تشكيل الرئيسي.

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