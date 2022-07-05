مدافع مانشستر يونايتد الجديد: أعرف تين هاج جيدا.. وهذا وعدي للجماهير

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 17:09

كتب : FilGoal

تايرل مالاسيا (الصورة من موقع مانشستر يونايتد)

يدرك تايرل مالاسيا مدافع مانشستر يونايتد الجديد الذي انضم من فينورد قيمة إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر لسابق لعبه ضد الفرق التي دربها في هولندا.

وأعلن مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء تعاقده مع تيريل مالاسيا ظهير فينورد الهولندي.

وقال تايرل مالاسيا لموقع ناديه: "أنا سعيد للغاية بالانضمام لمانشستر يونايتد، إنه فصل جديد في مسيرتي".

أخبار متعلقة
تشامبرلين يعلق على تمديد صلاح لعقده مع ليفربول ميلان يعلن ضم أوريجي طرد ميسي وسواريز ونيمار.. طاقم تحكيم إسباني بقيادة مانزانو لنهائي كأس الرابطة المصرية رئيس طرابزون: تريزيجيه قدم التضحيات اللازمة من أجل الانتقال لنا

وأضاف "أنا متحمس للعب في دوري جديد مع زملاء جدد وتحت قيادة مدرب رائع مثل إريك تين هاج".

وتابع "لعبت ضد الفرق التي دربها تين هاج في الدوري الهولندي وأعلم ما يملكه من إمكانيات تدريبية عالية وما ينتظره من لاعبيه".

وتولى تين هاج تدريب يونايتد هذا الصيف بعد فترة ناجحة مع أياكس أمستردام.

وواصل تايرل "أعد جماهير يونايتد بأنني لن أدخر أي جهد في كل مرة سأرتدي فيها قميص النادي".

وشدد الهولندي "سأظل ممتنا لنادي فينورد على كل ما قدمه لي ولعائلتي".

وأردف "لولاهم لما تواجدت هنا، وأنا الآن مستعد للتركيز على المستقبل مع يونايتد ومساعدة النادي على تحقيق النجاح".

وأجرى مالاسيا الكشف الطبي على مرحلتين، يومي الأحد والإثنين، قبل أن يوقع عقود انضمامه.

ويمتد عقد اللاعب لـ 4 مواسم، لينتهي في يونيو 2026، مع خيار التمديد لموسم خامس.

لم يذكر يونايتد قيمة صفقة ضم اللاعب الهولندي.

وتكلف الصفقة 15 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 2 مليون يورو، حسب التقارير.

بذلك أتم مانشستر يونايتد صفقته الأولى لهذا الصيف تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وحتى الآن انتهت عقود خوان ماتا وإدينسون كافاني وبول بوجبا وجيسي لينجارد دون تجديدها، فيما اعتزل الحارس لي جرانت.

ورحل نيمانيا ماتيتش إلى روما بنهاية عقده أيضا، فيما خرج الحارس دين هندرسون معارا إلى نوتنجهام فورست.

وشارك مالاسيا مع فينورد خلال الموسم الماضي في 50 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 5 آخرين.

يذكر أن مالاسيا البالغ من العمر 22 عاما قد نشأ في صفوف فينورد وشارك في 136 مباراة معه.

كما خاض 5 مباريات دولية مع المنتخب البرتقالي.

طالع أيضا..

أزمة في تسجيل لاعبي برشلونة الجدد

أول صفقات تين هاج مع مانشستر يونايتد

الإعلان عن طاقم تحكيم نهائي كأس الرابطة

تحديد ملعب مباراة مصر ومالاوي

تايرل مالاسيا مانشستر يونايتد إريك تين هاج
نرشح لكم
تشامبرلين يعلق على تمديد صلاح لعقده مع ليفربول بسبب الإيقاف.. بداية ريتشارلسون مع توتنام ستتأجل مدرب بارما ينضم لجهاز جوارديولا في مانشستر سيتي لوثار ماتيوس: انتقال رونالدو لـ بايرن ميونيخ سيكون مثيرا للغاية تليجراف: إلقاء القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي بتهمة الاغتصاب سكاي: إيفرتون الأقرب للتوقيع مع مهاجم تشيلسي بعد تغيبه عن معسكر مانشستر.. رونالدو يصل مقر تدريبات منتخب البرتغال كلوب: فابيو كارفايو سيحتاج لبعض الوقت للتأقلم مع ليفربول.. ولكن
أخر الأخبار
مدافع مانشستر يونايتد الجديد: أعرف تين هاج جيدا.. وهذا وعدي للجماهير 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يخطر كيروش بحضور حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 47 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب منتخب السيدات: خوض شروق منافسات أبطال أوروبا يمهد الطريق لاحتراف مواهب صاعدة 53 دقيقة | الكرة المصرية
تشامبرلين يعلق على تمديد صلاح لعقده مع ليفربول 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلان يعلن ضم أوريجي ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس طرابزون: تريزيجيه قدم التضحيات اللازمة من أجل الانتقال لنا ساعة | المحترفون
عمرو شاهين: سنتعاقد مع شركة ملابس جديدة لـ الأهلي ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - طلعت يوسف يقترب من تدريب الجونة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة