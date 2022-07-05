مدافع مانشستر يونايتد الجديد: أعرف تين هاج جيدا.. وهذا وعدي للجماهير

يدرك تايرل مالاسيا مدافع مانشستر يونايتد الجديد الذي انضم من فينورد قيمة إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر لسابق لعبه ضد الفرق التي دربها في هولندا.

وأعلن مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء تعاقده مع تيريل مالاسيا ظهير فينورد الهولندي.

وقال تايرل مالاسيا لموقع ناديه: "أنا سعيد للغاية بالانضمام لمانشستر يونايتد، إنه فصل جديد في مسيرتي".

وأضاف "أنا متحمس للعب في دوري جديد مع زملاء جدد وتحت قيادة مدرب رائع مثل إريك تين هاج".

وتابع "لعبت ضد الفرق التي دربها تين هاج في الدوري الهولندي وأعلم ما يملكه من إمكانيات تدريبية عالية وما ينتظره من لاعبيه".

وتولى تين هاج تدريب يونايتد هذا الصيف بعد فترة ناجحة مع أياكس أمستردام.

video:1

وواصل تايرل "أعد جماهير يونايتد بأنني لن أدخر أي جهد في كل مرة سأرتدي فيها قميص النادي".

وشدد الهولندي "سأظل ممتنا لنادي فينورد على كل ما قدمه لي ولعائلتي".

وأردف "لولاهم لما تواجدت هنا، وأنا الآن مستعد للتركيز على المستقبل مع يونايتد ومساعدة النادي على تحقيق النجاح".

وأجرى مالاسيا الكشف الطبي على مرحلتين، يومي الأحد والإثنين، قبل أن يوقع عقود انضمامه.

ويمتد عقد اللاعب لـ 4 مواسم، لينتهي في يونيو 2026، مع خيار التمديد لموسم خامس.

لم يذكر يونايتد قيمة صفقة ضم اللاعب الهولندي.

وتكلف الصفقة 15 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 2 مليون يورو، حسب التقارير.

بذلك أتم مانشستر يونايتد صفقته الأولى لهذا الصيف تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وحتى الآن انتهت عقود خوان ماتا وإدينسون كافاني وبول بوجبا وجيسي لينجارد دون تجديدها، فيما اعتزل الحارس لي جرانت.

ورحل نيمانيا ماتيتش إلى روما بنهاية عقده أيضا، فيما خرج الحارس دين هندرسون معارا إلى نوتنجهام فورست.

وشارك مالاسيا مع فينورد خلال الموسم الماضي في 50 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 5 آخرين.

يذكر أن مالاسيا البالغ من العمر 22 عاما قد نشأ في صفوف فينورد وشارك في 136 مباراة معه.

كما خاض 5 مباريات دولية مع المنتخب البرتقالي.

video:2

طالع أيضا..

أزمة في تسجيل لاعبي برشلونة الجدد

أول صفقات تين هاج مع مانشستر يونايتد

الإعلان عن طاقم تحكيم نهائي كأس الرابطة

تحديد ملعب مباراة مصر ومالاوي