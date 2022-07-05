إذاعة كوبي: برشلونة لم يتمكن من قيد كيسي وكريستينسن بسبب الحالة الاقتصادية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 15:14

كتب : FilGoal

فرانك كيسي

لم يتمكن برشلونة من قيد صفقتيه الجديدتين، فرانك كيسي وأندرياس كريستينسن بسبب الحالة الاقتصادية للنادي.

فرانك كيسي

النادي : برشلونة

أندرياس كريستينسين

النادي : برشلونة

برشلونة

وضم برشلونة كريستنيسن في صفقة انتقال حر لمدة أربعة مواسم بعد نهاية تعاقده مع تشيلسي، وقع الفريق الكتالوني مع الإيفواري فرانك كيسي بنفس المدة حتى صيف 2026 بعد نهاية تعاقده مع ميلان.

وكشفت إذاعة كوبي الإسبانية أن برشلونة لم ينجح حتى الآن في تسجيل الصفقتين في قائمة رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".

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وأشار التقرير إلى أن برشلونة يحتاج إلى العمل على الحالة الاقتصادية للنادي ليتمكن من تسجيل الثنائي بشكل رسمي.

وعانى برشلونة من الأمر نفسه قبل انطلاق الموسم المنقضي وفشل في تسجيل الثنائي ممفيس ديباي وسرجيو أجويرو في البداية.

ونجح الفريق الكتالوني في تسجيل الثنائي بعد تخفيض رواتب كل من جيرارد بيكيه وسرجيو بوسكيتس وخوردي ألبا.

كما تكرر الأمر نفسه مع برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية لتسجيل فيران توريس وتم حل الأمر بمعالجة الأزمة الاقتصادية في النادي.

كريستينسن (26 عامًا) انضم إلى تشيلسي في عمر مبكر عام 2012، ولعب معارًا إلى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بين 2015 و2017.

قلب الدفاع الدنماركي خاض مع تشيلسي 160 مباراة وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 2021، والدوري الأوروبي 2019، وكأس السوبر الأوروبي 2021، وكأس العالم للأندية 2021، لكنه لم يحصد معه أي لقب محلي.

ويمتلك كريستينسن 57 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك وشارك معه في كأس العالم 2018، كما كان عنصرًا أساسيًا في وصوله لنصف نهائي يورو 2020 وسجّل هدفًا جميلًا أمام روسيا في الدور الأول.

كيسي (25 عامًا) قضى 5 مواسم في ميلان وخاض معه 223 مباراة سجل خلالها 37 هدفا وصنع 16.

وساهم كيسي بشكل مؤثر في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي الموسم الماضي لأول مرة منذ 9 سنوات.

وانتقل كيسي إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة أتالانتا الإيطالي في 2015، وخرج منه معارا إلى تشيزينا، قبل أن يتحوّل إلى ميلان على سبيل الإعارة أولًا ثم بشكل نهائي بدايةً من 2019.

ويمتلك كيسي 58 مباراة دولية مع منتخب كوت ديفوار سجل خلالها 6 أهداف، وشارك في كأس الأمم الإفريقية 2017 و2019 و2021.

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