مدرب منتخب السيدات: خوض شروق منافسات أبطال أوروبا يمهد الطريق لاحتراف مواهب صاعدة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 16:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر للسيدات

أشاد محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات باحتراف شروق سيد لاعبة وادي دجلة والمنتخب إلى أولمبيا كلوج الروماني ومشاركتها في دوري أبطال أوروبا.

وانضمت شروق سيد إلى الفريق الروماني لتصبح أول مصرية تشارك في دوري أبطال أوروبا. (تصريحات شروق من هنا)

وقال كمال في تصريحات للمركز الإعلامي باتحاد الكرة: "احتراف شروق خطوة كبيرة للكرة النسائية في مصر".

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وأضاف "خوض شروق منافسات دوري أبطال أوروبا سيمهد الطريق لاحتراف عدد كبير من المواهب الصاعدة".

وانتقلت شروق إلى صفوف كلوج على سبيل الإعارة لمدة عام واحد بعدما جددت عقدها مع وادي دجلة حتى 5 سنوات.

وستكون شروق على موعد لكتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا في الـ18 من أغسطس المقبل في مواجهة جلنتوران بيلفاست من إيرلندا الشمالية.

وتابع مدرب منتخب السيدات "اكتشفنا عناصر جديدة لتدعيم الفريق خلال فترة الإعداد الأولى".

واختتم كمال تصريحاته "فترة الإعداد آتت بثمارها وستساعدنا العناصر الجديدة في الفترة المقبلة".

وحصل منتخب السيدات على إجازة لمدة ستة أيام عقب انتهاء المعسكر المفتوح الأول.

وحذر الجهاز الفني بقيادة محمد كمال اللاعبات من الإفراط في تناول الأطعمة التي قد تتسبب في زيادة الوزن.

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