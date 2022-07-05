أول مصرية في دوري أبطال أوروبا لـ في الجول: لا أصدق ذلك لكن أنا على قدر المسؤولية

في الـ10 من يوليو -الأحد المقبل- سنشهد شروق شمس مصرية على الأراضي الغربية في حدث تاريخي لم يحدث من قبل.

شروق السيد، لاعبة وادي دجلة أصبحت أول مصرية على موعد مع المشاركة في دوري أبطال أوروبا للسيدات بعدما انضمت إلى نادي أولمبيا كلوج الروماني.

وانتقلت شروق إلى صفوف كلوج على سبيل الإعارة لمدة عام واحد بعدما جددت عقدها مع وادي دجلة حتى 5 سنوات.

وتواصل FilGoal.com مع شروق للحديث عن تفاصيل التعاقد وكواليس الإنجاز، إذ قالت: "لا أصدق حتى الآن، رؤية مجهوداتك تكلل بالنجاح أمر يشعرك بالفخر".

وعن كواليس التعاقد، أجابت شروق: "النادي يسعى لتدعيم صفوفه في الفترة الأخيرة، وكيل أعمالي -أندروس- استغل ذلك وعرض خدماتي على الفريق والنادي وافق مباشرة".

وأضافت "مسؤولو أولمبيا كلوج تابعوني في بطولة الأردن الودية، وكانوا متواجدين في أغلب المباريات".

وأقيمت بطولة الأردن الودية في الفترة ما بين 5 أبريل إلى 12 من الشهر ذاته الماضي بمشاركة أربعة منتخبات (مصر والأردن وكوريا والهند).

وعن ردة فعل أسرتها: "يدعمونني بشكل كبير، يوجد بعض الخوف من السفر والتجربة الجديدة لكن الأمر لا يحدث كل يوم، هذه فرصة وإنجاز وهم يعلمون ذلك".

وتابعت "وادي دجلة سهلوا الأمر والاتفاق مع كلوج، وأكبر داعم كان كابتن وائل -المدير الفني للفريق-".

وأتمت ""ربنا أكرمني حين لم أكن متوقعة أي شيء، مستعدة للسفر يوم الأحد المقبل ومتحسمة للتجربة وأعلم أني على قدر من المسؤولية لخوضها".

كما تواصل FilGoal.com مع وائل السيد، المدير الفني لفريق وادي دجلة للسيدات للحديث عن انتقال اللاعبة.

وقال السيد: "أمر يجب أن نفخر به، سأفتقد واحدة من أهم عناصر الفريق تزامنا مع التحضير لـ دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "أعتمد على شروق بشكل أساسي في الفريق، لاعبة موهوبة وتستحق هذا الإنجاز التي هي بصدد تحقيقه".

وتوجت شروق السيد (22 عاما) بثنائية الدوري المصري والكأس هذا الموسم رفقة وادي دجلة.

فيما يهمن أولمبيا بروج على الدوري الروماني وحقق 11 لقبا متتاليا آخرها موسم 2021-22، ويشارك بصفة مستمرة في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وستكون شروق على موعد لكتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا في الـ18 من أغسطس المقبل في مواجهة جلنتوران بيلفاست من إيرلندا الشمالية.