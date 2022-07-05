تشامبرلين يعلق على تمديد صلاح لعقده مع ليفربول

يشعر أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب وسط ليفربول بسعادة بالغة بعدما أكد محمد صلاح استمراره مع الفريق.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ومدد صلاح عقده مع الحمر يوم الجمعة لـ3 مواسم مقبلة، لتستمر فترة وجودة في أنفيلد لـ8 سنوات.

وقال تشامبرلين لموقع ناديه: "صلاح جعلنا جميعا ننتظر لبعض الوقت قبل أن يمدد عقده، أليس كذلك؟ أنا سعيد من أجله".

وأضاف "بصفتي صديق مقرب لصلاح، أعلم أنه يشعر بسعادة بالغة لاستمراره في ليفربول، وأنا سعيد حقا لأنه أصبح مرتاح البال وحصل على ما يريد".

وأكمل الدولي الإنجليزي "إنه لأمر هائل بالنسبة لليفربول أن يواصل لاعب مثل صلاح مسيرته مع النادي لفترة أطول".

وواصل "نحن نعلم كم كان صلاح أحد أعمدة الفريق منذ انضمامه لليفربول، ويمكنه الاستمرار في ذلك لسنوات عديدة".

وأتم "بالنسبة لنا كلاعبين أعتقد أن تمديد صلاح لعقده خبر رائع، من المثير أن يبقى لاعب يملك هذه الإمكانيات معنا، شخص شاركنا معه كل ذكريات التتويج بالبطولات في السنوات الأخيرة، ونأمل أن نكون قادرين على مشاركة المزيد معه مستقبلا".

ووقع صلاح عقده الجديد مع ليفربول بعد فترة كبيرة من المفاوضات بين الطرفين، انتهت بحصول الدولي المصري على راتب يبلغ 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، حسب التقارير.

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وتحدث صلاح لموقع ليفربول الرسمي قائلا: "لدي شعور رائع، أنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي، إنه يوم سعيد للجميع".

وواصل "أعتقد أن التجديد استغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على ما هو تالي".

وتابع الملك المصري "أعتقد أنه يمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية كان الفريق دائما يتقدم للأمام، في الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربعة ألقاب لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين".

وأكمل صلاح تصريحاته "أعتقد أننا في وضع جيد للقتال من أجل كل شيء، لدينا تعاقدات جديدة أيضا، نحتاج فقط لمواصلة العمل الجاد ولدينا رؤية جيدة، وان نتحلى بالإيجابية ونقاتل على كل شيء مرة أخرى".

وأتم "رسالتي لكل الجماهير أن اللاعبين في هذا الفريق يودون تقديم أفضل ما لديهم الموسم المقبل للفوز بالبطولات، وكالعادة أنتم دائما خلفنا وتعطوننا دفعة كبيرة وأنا واثق من أننا سنفوز بالبطولات مجددا سويا".

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما في عام 2017 مقابل 42 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي آنذاك.

ومنذ ذلك الحين خاض مع الفريق 254 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 156 هدفا وصنع 63 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وظفر صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، المرة الأولى كانت في موسم 2017-2018 عندما سجل 32 هدفا وهو رقم قياسي منذ إقرار المسابقة بمشاركة 20 فريقا.

وكانت المرة الثانية في موسم 2018-2019 بـ22 هدفا بالتساوي مع ساديو ماني زميله السابق في ليفربول وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال آنذاك.

أما المرة الثالثة فكانت في موسم 2021-2022 بـ23 هدفا بالتساوي مع لاعب توتنام سون هيونج مين.

وحل صلاح وصيفا في سباق الهدافين في موسم 2020-2021 بعدما سجل 22 هدفا بفارق هدف واحد فقط عن مهاجم توتنام هاري كين الفائز بالجائزة.

ويعد صلاح هو ثاني أكثر المتوجين بجائزة هداف الدوري الإنجليزي خلف بالتساوي مع هاري كين وآلان شيرار مهاجم نيوكاسل السابق.

ويبتعد صلاح عن أكثر المتوجين بالجائزة الأسطورة الفرنسية ومهاجم أرسنال السابق تيري هنري بفارق جائزة واحدة فقط.

وتوج صلاح بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين وهي أعرق الجوائز في الكرة الإنجليزية مرتين الأولى كانت في 2018 والثانية في العام الجاري.

أما جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي فظفر بها مرة واحدة فقط في سنة 2018.





































وفيما يتعلق بجائزة أفضل لاعب في الشهر فقد فاز بها أربع مرات من قبل ويبتعد عن أكثر المتوجين بها سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق وهاري كين بواقع ثلاث جوائز.

وبدأ صلاح مسيرته مع المقاولون العرب ومنه انتقل إلى بازل السويسري في 2012 ثم تشيلسي في 2014.

وأعير صلاح إلى فيورنتينا الإيطالي في عام 2015 وبعد موسم واحد فقط أعير إلى مواطنه روما.

وتحولت الإعارة إلى فريق العاصمة الإيطالية لانتقال نهائي وبقى مع الفريق حتى 2017 ليحط الرحال في ميرسيسايد ويصنع أسطورته في ليفربول.

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