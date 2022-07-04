فيديو في الجول - صادق فهمي.. أول مصري لعب في أرسنال
الإثنين، 04 يوليه 2022 - 21:06
كتب : محمد سلطان أحمد العريان
على عكس ما يعرفه أغلب الناس فإن محمد النني لم يكن هو أول لاعب مصري يلعب مع أرسنال.
وفقا للمصادر والوثائق التاريخية فإن صادق فهمي هو أول لاعب مصري يلعب مع أرسنال عام 1920
فمن هو صادق فهمي الذي كان أول مصري يلعب لأرسنال؟
وصنع لكم FilGoal.com مقطع فيديو للتعريف بصادق فهمي
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