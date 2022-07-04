دورة ألعاب المتوسط - إسبانيا تجتاز صربيا لتواجه مصر في نهائي كرة اليد

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

كرة يد مصر إسبانيا

تغلب منتخب إسبانيا لكرة اليد على صربيا في نصف نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وفاز "الماتادور" بنتيجة 42-38.

بذلك يتأهل منتخب إسبانيا لملاقاة منتخب مصر في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط.

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بينما يلعب منتخب صربيا ضد مقدونيا الشمالية في مباراة تحديد المركز الثالث.

وضمن منتخب مصر الميدالية الثالثة في تاريخه لكرة اليد بدورة ألعاب البحر المتوسط، بوصوله إلى النهائي، سواء الذهبية أو الفضية.

وكانت مصر توجت بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة مرسين التركية في 2013.

كما حصد منتخب مصر فضية دورة ألعاب البحر المتوسط في 1991 والتي أقيمت بأثينا.

وكان منتخب مصر في النسخة الحالية قد تصدر مجموعته بالفوز على منتخبات تونس وصربيا وإيطاليا قبل انسحاب سلوفينيا قبل الجولة الختامية.

وتقام المباراة النهائية قبل الحفل الختامي بعد غد الأربعاء.

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