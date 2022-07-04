مستشار الأهلي القانوني لـ في الجول: حصلنا على حكم بالحجز على أرصدة عبد الله السعيد

كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن الحصول على حكم من مركز التسوية والتحكيم ضد عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز.

وقال عثمان لـFilGoal.com: "حصلنا على حكم من مركز التسوية والتحكيم بتغريم عبد الله السعيد مليوني دولار لمخالفته التعاقد الذي تم بموجبه الموافقة على انتقاله لنادي أهلي جدة".

وأضاف "اتخذنا إجراءات طويلة ومعقدة للغاية من أجل تطبيق الصيغة التنفيذية للحكم من أجل استيفاء تحصيل الغرامة وتنفيذ الحكم".

وأكمل "الإجراءات انتهت بالاستجابة من قبل الجهات المختلفة بالحجز على أرصدة عبد الله السعيد لصالح الأهلي ومنع التصرف فيها إلا بعد سداد مبلغ 2 مليون دولار للنادي".

وأتم تصريحاته "جاري اتخاذ إجراءات في اتجاه الحجز على باقي ممتلكات عبد الله السعيد، والأهلي متمسك بحقه في الحصول على مبلغ 2 مليون دولار بموجب حكم القانون".

وكان عبد الله السعيد قد انتقل إلى الأهلي في صيف 2011 قبل أن يرحل في صيف 2018 إلى أهلي جدة السعودي.

واشترط الأهلي المصري في التعاقد الحصول على 2 مليون دولار حال رحيل اللاعب من النادي السعودي إلى أي نادي مصري.

وانتقل عبد الله السعيد إلى بيراميدز في يناير 2019 بعد فسخ التعاقد مع أهلي جدة السعودي.

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