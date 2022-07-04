دورة ألعاب المتوسط – الميدالية الـ12.. محمد السيد يحقق ذهبية مبارزة سلاح السيف

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 19:28

كتب : FilGoal

محمد السيد - مبارزة

حصلت البعثة المصرية على ميدالية ذهبية جديدة وتلك المرة كانت في منافسات المبارزة.

وتوج محمد السيد بالميدالية الذهبية في منافسات المبارزة سلاح سيف المبارزة.

وفاز السيد في المباراة النهائية على الإيطالي فاليريو كومو بنتيحة 15-13.

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وارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 47 ميدالية بواقع 12 ذهبية - 14 فضية - 21 برونزية لتصل مصر إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

البعثة المصرية تشارك في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران في رياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

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