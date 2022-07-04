دورة ألعاب المتوسط - أحمد جابر يحصل على برونزية رفع الأثقال

حصلت البعثة المصرية على ميدالية جديدة في دورة ألعاب البحر المتوسط وتلك المرة في رفع الأثقال.

وتوج أحمد جابر بالميدالية البرونزية في منافسات الخطف في رفع الأثقال لوزن 102 كجم.

ونجح جابر في رفع وزن 170 كجم ليحل في المركز الثالث.

وارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 46 ميدالية بواقع 11 ذهبية - 14 فضية - 21 برونزية لتصل مصر إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

البعثة المصرية تشارك في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران في رياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

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