بمشاركة أبو جبل وفتوح وحازم والمثلوثي.. الزمالك يفوز على المقاصة وديا

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 19:02

كتب : إبراهيم رمضان

هدف زيزو لاعب الزمالك في سيراميكا كليوباترا

فاز الزمالك على مصر للمقاصة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين استعدادا لاستئناف الدوري المصري بهدفين لهدف.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

الزمالك

وأقيمت المباراة في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر الزمالك بميت عقبة.

وسجل ثنائية الزمالك كل من عمر السعيد وحسام أشرف، وجاء هدف المقاصة عن طريق أحمد صبيحة.

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بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

المرمى: السيد عطية

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

الوسط: إسلام جابر – محمد حسام – يوسف أسامة – أيمن حفني – محمد أوناجم

عمر السعيد

وشارك الحارس الشاب محمد نديم بدلا من السيد عطية في الدقيقة 30.

ليكون تشكيل الزمالك في الشوط الثاني:

المرمى: محمد نديم

الدفاع: حازم إمام - حاتم سكر – محمد طارق – حسام عبد المجيد

الوسط: محمد حسام – إسلام جابر – سيد عبد الله – محمد خضري

الهجوم: حسام أشرف – يوسف أسامة

وشارك الحارس محمد أبو جبل في الدقيقة 53، ليعود للعب مع الزمالك بعد تعافيه من الإصابة.

ويسعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الـ24 من الدوري، والمقرر لها يوم 12 يوليو الجاري.

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