سكاي: إيفرتون الأقرب للتوقيع مع مهاجم تشيلسي

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 18:41

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

يقترب إيفرتون من إتمام التعاقد مع أرماندو بروجا لاعب تشيلسي المعار إلى ساوثهامبتون، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

بارجا (20 عاما) يعتبر من أبناء تشيلسي، إذ تدرج في صفوفه وخرج في إعاراة مرتين آخرهم كان مع فريق ساوثهامبتون.

وبحسب "سكاي" سبورتس الإنجليزية فإن إيفرتون أصبح الأقرب للحصول على خدمات بروجا بعد اهتمامات من عدة أندية لعل أبرزها وست هام يونايتد.

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وشارك بروجا الموسم الماضي مع ساوثهامبتون في 33 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع آخر.

ابن تشيلسي

خرج بروجا في أول إعارة إلى نادي فيتيس أرنهيم الهولندي يوليو 2020.

وفي صيف 2021 عاد اللاعب إلى تشيلسي ووقع على عقد طويل الأجل لمدة 5 سنوات.

وأُعير اللاعب الألباني مرة أخرى إلى ساوثهامبتون في الصيف ذاته لمدة موسم واحد.

وبحسب التقارير فإن اللاعب خرج من حسابات توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي ويسعى النادي لبيعه.

ولم يظهر بروجا بقميص الفريق الأول لتشيلسي سوى في مباراة وحيدة في موسم 2019-20 لمدة أربع دقائق أمام إيفرتون.

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