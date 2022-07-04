لو باريزيان: سكاماكا صفقة باريس سان جيرمان القادمة

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن باريس سان جيرمان يقترب من التوصل لاتفاق مع ساسولو الإيطالي بشأن مهاجم الأخير جيانلوكا سكاماكا.

ويبلغ المهاجم الإيطالي من العمر 23 عاما.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن الصفقة ستكلف 50 مليون يورو، وفي طريقها للحسم بحلول الأسبوع المقبل.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع فيتينيا من بورتو البرتغالي، وبات سكاماكا هدفه التالي.

وأوضحت "لو باريزيان" أن المفاوضات في المرحلة النهائية حاليا.

ويعد سكاماكا أولوية بالنسبة للمدير الرياضي الجديد لويس كامبوس والمدرب الجديد كريستوف جالتييه.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو أمس -الأحد- أن باريس يفاوض ميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلان، في صفقة أخرى قد تكلف بين 60 و70 مليون يورو.

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