إيجور تودور مدربا لـ أوليمبيك مارسيليا

أعلن نادي مارسيليا في بيان رسمي تعيين إيجور تودور كمدرب للفريق لمدة موسمين.

اسم تودو اشتهر كلاعب عندما كان أحد نجوم يوفنتوس السابقين خلال الفترة ما بين 1998 حتى 2007.

ويأتي تودور خلفا لخورخي سامباولي الذي قاد مارسيليا خلال الموسمين الماضيين والذي رحل عن تدريب الفريق خلال الصيف الحالي بسبب الخلافات مع الإدارة.

المدرب الكرواتي صاحب الـ 44 عاما خاض 8 تجارب تدريبية على الرغم من سنه الذي يعد شابا بالنسبة لكونه مدرب.

وبدأ تودور مسيرته مع هاديوك سبليت الكرواتي في 2013 قبل أن يتولى تدريب باوك اليوناني وفي 2016 أصبح الكرواتي مدرب لـ كارابوك سبور التركي.

وفي تجربه الرابعة تولى تودور تدريب جالاتاسراي ومنه إلى أودينيزي قبل أن يعود لفريقه الأول في 2020.

وخاض تودور فترة كمساعد مدرب لأندريا بيرلو في يوفنتوس قبل أن يصبح الرجل الأول لهيلاس فيرونا في تجربه الأخيرة خلال الموسم الماضي.

وقاد تودور هيلاس فيرونا لتقديم أداء جيد وقاد الفريق للحصول على المركز التاسع في الدوري الإيطالي.

وسيشارك مارسيليا خلال الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد حصوله على المركز الثاني في الدوري الفرنسي بالموسم الماضي.

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