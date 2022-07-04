كرة يد - الأهلي يضم محترف برازيلي

كشف النادي الأهلي عن اتفاقه مع راؤول نانتس الدولي البرازيلي تمهيدا لانضمامه إلى فريق رجال اليد.

ويدعم الأهلي صفوفه بالمحترف البرازيلي قبل انطلاق الموسم الجديد تحت قيادة الإسباني داني جوردو.

ووصل نانتس إلى مصر فجر اليوم الإثنين تمهيدا للانضمام إلى فريق الأهلي.

وحسم الأهلي تعاقده مع الدولي البرازيلي بعد انتهاء تعاقده مع دينامو بوخارست الروماني.

ودخل نانتس -32 عاما- قائمة المرشحية لأفضل ظهير أيسر في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وسبق للدولي البرازيلي العمل مع المدير الفني للأهلي عندما قاد جورد فريق أديمار ليون الإسباني.

ويلعب محمد ممدوح هاشم في دينامو بوخارست الروماني قبل أن ينضم إليه علي زين بداية من الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية في أكتوبر المقبل والمقرر إقامته في السعودية.

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