إنبي لـ في الجول: إصابة محمود جاد وغيابه أمام فيوتشر في كأس الرابطة

تعرض محمود جاد حارس مرمى إنبي للإصابة خلال تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة فيوتشر في كأس الرابطة.

محمود جاد النادي : إنبـي إنبـي

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي لـFilGoal.com: "الحارس تعرض للإصابة خلال مران الفريق أمس السبت".

وأضاف "إصابة محمود جاد عبارة عن جزع في أحد أصابع اليد، وسيغيب على الأقل لمدة 3 أسابيع".

ويلعب إنبي ضد فيوتشر مساء اليوم الأحد، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكان نادي إنبي كشف لـFilGoal.com في وقت سابق عن تواصل نادي ويجان الإنجليزي معه للاستفسار عن الحارس محمود جاد. (طالع التفاصيل)

ويعد اللاعب صاحب الـ23 عاما من ناشئي إنبي وشارك مع الفريق البترولي في 85 مباراة.

وتلقى شباك محمود جاد خلال تلك الـ85 مباراة 94 هدفا، وحافظ على نظافتها في 26 لقاء.

ولم يشارك محمود جاد مع منتخب مصر في أي مباراة حتى الآن بيد أنه تواجد معه خلال كأس أمم إفريقيا 2021 التي حصد فيها الفراعنة المركز الثاني.

وكان ويجان صعد للدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب" بعدما توج بلقب دوري الدرجة الثانية "ليج وان" الموسم الماضي.

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