ليفربول يعلن ضم جوهرة فولام.. ورقم قميصه

جوهرة جديدة تنضم من فولام.. أعلن نادي ليفربول يوم الأحد ضم فابيو كارفايو قادما من فولام.

وأفاد النادي في بيان: "أكمل فابيو كارفايو انتقاله بشكل رسمي إلى ليفربول".

وأضاف "سيرتدي فابيو الرقم 28 مع الفريق".

ووقع اللاعب الشاب على عقد يربطه بليفربول حتى صيف 2027.

ينضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى داروين نونيز وكالفن رامزي في تعزيز فريق يورجن كلوب هذا الصيف.

في مايو الماضي، أكد نادي ليفربول انضمام فابيو كارفاليو جناح فولام إلى النادي هذا الصيف.

البرتغالي كان على وشك الانتقال إلى ليفربول في يناير الماضي على أن يبقى معارا مع فولام حتى نهاية الموسم، لكن الصفقة لم تتم في الشتاء.

البرتغالي الشاب لعب دورًا رئيسيا في عودة فولام للدوري الإنجليزي الممتاز في 2021-22، حين سجل 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباراة وتوج بلقب بطولة القسم الثاني.

اللاعب الموهوب الذي ولد في لشبونة بالبرتغال، ظهر لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما في مارس من هذا العام بعد أن مثل إنجلترا سابقا على مستوى الشباب.

وتدرج كارفاليو في صفوف أكاديمية فولام حتى لعب 44 مباراة مع الفريق الأول.

وكان ليفربول قد حصل على لاعب الوسط الواعد هارفي إليوت من فولام أيضا.

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يذكر أن ليفربول أنهى موسم الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بفارق نقطة عن البطل مانشستر سيتي.

وكما خسرة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد بباريس.

رفاق محمد صلاح حصدوا كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الماضي.

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