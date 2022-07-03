تقرير: أرسنال يكافح من أجل إيجاد ناد لـ بيبي

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي إلى تسويق لاعبه الإيفواري نيكولاس بيبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نيكولاس بيبي النادي : أرسنال أرسنال

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن أرسنال يريد التخلص من اللاعب الإيفواري، بعدما فشل في إثبات قدراته خلال 3 مواسم مع الفريق.

وانضم نيكولاس بيبي لصفوف أرسنال في عام 2019 قادما من ليل الفرنسي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ويجد أرسنال صعوبة في تسويق بيبي على سبيل الإعارة بسبب راتبه الضخم.

ورصد أرسنال مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني لبيع بيبي البالغ من العمر 27 عاما خلال الصيف الجاري.

ومنذ انضمامه لصفوف أرسنال لعب بيبي 112 مباراة سجل خلالها 27 هدفا في مختلف البطولات.

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