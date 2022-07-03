دورة البحر المتوسط - الذهبية الثامنة.. ريمونتادا نعمة سعيد تضيف ميدالية مصرية جديدة

الأحد، 03 يوليه 2022 - 12:13

كتب : FilGoal

نعيمة سعيد - رفع أثقال

حصدت الرباعة نعمة سعيد الميدالية الذهبية الثامنة لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بسيناريو درامي.

وتوجت نعمة بذهبية الخطف في وزن 71 كجم ضمن منافسات رفع الأثقال.

نعمة لم تنجح في رفع أول محاولتين وكانت في طريقها لخسارة الميدالية الذهبية.

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وكانت الميدالية الذهبية ستذهب إلى مغنية حمادي بطلة الجزائر لكن المصرية كان لها رأي آخر في المحاولة الأخيرة.

ورفعت نعمة وزن 101 كجم خطف بنجاح لتحصد الذهبية.

وتلعب نعمة في هذه الأثناء مع زميلتها رفيدة عبد التواب على ميداليات الكلين والنتر.

هذه هي الذهبية الثامنة للبعثة المصرية في المنافسات.

وحصدت مصر حتى الآن 35 ميدالية في البطولة بواقع 8 ذهبية و11 فضية و16 برونزية.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

البعثة المصرية تشارك في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران في رياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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