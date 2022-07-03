يد - منتخب مصر يتعرف على منافسه في نصف نهائي البحر المتوسط

الأحد، 03 يوليه 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

تعرف منتخب مصر لكرة اليد على منافسه في نصف نهائي دورة البحر المتوسط.

وتحددت مواجهة منتخب مصر أمام منتخب مقدونيا في مباراة الدور قبل النهائي لمنافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة وهران بالجزائر.

وتأهل منتخب مقدونيا بعد أن حصل على المركز الثاني في المجموعة الأولى.

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فيما تأهل منتخب الفراعنة كمتصدر للمجموعة الأولى.

تقام المباراة يوم الإثنين في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الجزائر، الثانية ظهرا بتوقيت مصر.

وحصدت مصر حتى الآن 34 ميدالية في البطولة بواقع 7 ذهبية و11 فضية و16 برونزية.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

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