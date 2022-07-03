جدول البعثة المصرية في ثامن أيام دورة البحر المتوسط.. ميداليات منتظرة

تقام اليوم الأحد الثالث من شهر يوليو 2022، ثامن أيام دورة ألعاب البحر المتوسط.

وتشارك مصر اليوم في المنافسات في 7 ألعاب في ثامن أيام البطولة التي تقام في مدينة وهران الجزائرية حتى 5 يوليو الجاري.

وتنتظر الجماهير المصرية أكثر من ميدالية يوم الأحد، خاصة في ألعاب القوى ورفع الأثقال والتايكوندو

وفيما يلي جدول البعثة المصرية كاملا لمنافسات اليوم الأحد:

وحصدت مصر بذلك حتى الآن 34 ميدالية في البطولة بواقع 7 ذهبية و11 فضية و16 برونزية.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

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