جدول البعثة المصرية في ثامن أيام دورة البحر المتوسط.. ميداليات منتظرة
الأحد، 03 يوليه 2022 - 11:46
كتب : FilGoal
تقام اليوم الأحد الثالث من شهر يوليو 2022، ثامن أيام دورة ألعاب البحر المتوسط.
وتشارك مصر اليوم في المنافسات في 7 ألعاب في ثامن أيام البطولة التي تقام في مدينة وهران الجزائرية حتى 5 يوليو الجاري.
وتنتظر الجماهير المصرية أكثر من ميدالية يوم الأحد، خاصة في ألعاب القوى ورفع الأثقال والتايكوندو
وفيما يلي جدول البعثة المصرية كاملا لمنافسات اليوم الأحد:
وحصدت مصر بذلك حتى الآن 34 ميدالية في البطولة بواقع 7 ذهبية و11 فضية و16 برونزية.
وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.
وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.
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