NBA - ليجتمع مجددا مع ليبرون.. ليكرز يطلب ضم كايري إيرفينج من بروكلين نيتس

يسعى فريق لوس أنجلوس ليكرز لضم كايري إيرفينج نجم بروكلين نيتس، وذلك استعدادا للموسم المقبل في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وتقدم ليكرز بطلب إلى بروكلين لضم النجم كايري، في محاولة جديدة لجمعه مع الأسطورة ليبرون جيمس ضمن صفوف الفريق الأصفر.

ويأمل ليبرون في جلب كايري إلى ليكرز مرة أخرى، حتى ينافس الفريق على لقب NBA من جديد بعدما فشل الموسم الماضي في التأهل للأدوار الإقصائية.

وسيحاول ليكرز اقناع بروكلين بالتخلي عن كايري إيرفينج مقابل راسيل وستبروك.

بالإضافة إلى دخول عدة لاعبين آخرين من الفريقين في الصفقة.

ويمني الأسطورة ليبرون جيمس في ضم كايري لصفوف فريقه، حتى يكون ثلاثي قوي رفقة أنطوني ديفيز.

ولعب إيرفينج مع ليبرون لعدة مواسم ماضية مع فريق كليفلاند كافاليرز الذي فاز باللقب في عام 2016.

وقرر كايري إيرفينج في وقت سابق نجم بروكلين نيتس الاستمرار مع فريقه في الموسم المقبل، بعدما فعل خيار اللاعب في الموسم الأخير من تعاقده.

وسيحصل على راتب وقدره 37 مليون دولار.

كايري كان من الممكن أن يقرر إنهاء العقد قبل الموسم الأخير، ويوقع على عقد كامل لمدة 5 سنوات براتب يصل إلى 240 مليون دولار.

على الجانب الآخر قرر راسيل وستبروك نجم لوس أنجلوس ليكرز الاستمرار مع فريقه وتفعيل خيار اللاعب في الموسم الأخير من تعاقده.

ليحصل على راتب وقدره 47 مليون دولار في الموسم المقبل.

وانتقل وستبروك لصفوف لوس أنجلوس ليكرز بداية الموسم الماضي قادما من واشنطن ويزاردز.

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