لاعب بتروجت: التقيت سواريش عقب المباراة وأخبرني بأنه سيتابعني في الفترة المقبلة

الأحد، 03 يوليه 2022 - 00:46

كتب : FilGoal

أفشة يسجل الهدف الأول في مرمى بتروجت - مصطفى معوض

تحدث مصطفى معوض لاعب وسط بتروجت عن حواره مع ريكاردو سواريش المدير الفني لـ الأهلي عقب مباراة الفريقين.

وفاز الأهلي على بتروجت بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس مصر 2021.

وقال مصطفى عقب المباراة عبر أون تايم سبورتس 1: "بعد المباراة نادى سواريش عليّ وتحدث معي وسأل على اسمي وأخبرني بأنه سيتابعني في الفترة المقبلة وتمنيت له التوفيق مع الأهلي".

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وواصل "أي لاعب أن يكون لدي دوافع للعب في الدوري الممتاز، وأطمح للأفضل وهذا شيء رائع بالنسبة لي ويعبر عما قدمته في المباراة".

وأضاف "ينتهي تعاقدي مع بتروجت بعد موسمين وفي حال وصول أي عروض ستكون عن طريق إدارة النادي".

وعن المباراة قال: "نتيجة غير مرضية، نواجه أكبر فريق في إفريقيا في أول مباراة للمدير الفني، كان لدينا دوافع كبيرة والنتيجة لم تكن في صالحنا".

وتابع "هيثم شعبان المدير الفني وضع خطة لهذه المباراة منذ شهر عقب توليه المهمة، ونفذنا عمله لكن التوفيق لم يكن حليفنا اليوم".

وأتم "لاعبو الفريق لا يقلون كثيرا عن بعض لاعبي فرق الدوري الممتاز، وكل لاعب عبر عن نفسه وتمنينا أن نخرج بشكل أفضل".

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