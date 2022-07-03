سواريش: شعرت بالقلق قبل مباراتي الأولى.. واسألوا لاعب بتروجت عن حديثي معه

الأحد، 03 يوليه 2022 - 00:22

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريش - الأهلي

شدد ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي على أنه توقع الطريقة التي ستخرج بها مباراة فريقه أمام بتروجت.

وقال سواريش عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنت أعلم أن مباراة بتروجت ستخرج بهذا الشكل لأنني أتيت إلى الفريق منذ أيام قليلة".

وأضاف "بعض الأمور التي طلبتها من اللاعبين بشكل محدد تم تنفيذها بطريقة سليمة مثلما طلبت منهم".

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وواصل "كنت أشعر بالقلق تجاه اللاعبين وهل سينفذون التعليمات أم لا، ولكن مع التنفيذ الجيد قدمنا أداء جيدا مقارنة بأنها أول مباراة لي مع الفريق".

وأكمل "الحديث بيني وبين مصطفى معوض لاعب بتروجت كان بشكل منفرد في أمر لا يمكنني الإفصاح عنه، ولكن إذا أراد هو الحديث فلا مانع من ذلك".

وأشار "أشعر أنني أستطيع المساعدة في رفع مستوى اللاعبين وكرة القدم في الفريق بشكل عام".

وأتم تصريحاته "اللاعب المصري موهوب لكنه يحتاج إلى الالتزام أكثر في الملعب ونحتاج لفترة أطول للعمل مع اللاعبين".

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