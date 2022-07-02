لابورتا: هذا شرط بقاء دي يونج.. وقرار ديمبيلي بين يديه

تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة عن مسألة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج المحاط باهتمام مانشستر يونايتد في الوقت الحالي.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو على هامش تأبين يوهان كرويف أسطورة النادي: "فرينكي دي يونج لاعب في برشلونة، ويعتبر أحد أفضل لاعبي العالم".

وأضاف "نعرف أن هناك أندية تريده، ليس فقط مانشستر يونايتد. ليس لدينا أي نية لبيعه، ولدي الانطباع أنه يريد البقاء".

وأوضح "سأفعل كل ما في قوتي لإبقائه، وسنخوض مناقشة أخرى، بشأن مستوى رواتب بعض اللاعبين الذي يفوق المستوى الذي حددته الإدارة التي أتشرف برئاستها. مسألة الراتب يجب تعديلها".

أما عن مفاوضات ضم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ قال لابورتا: "إنه لاعب في بايرن ميونيخ. الكل يعرف أنه لاعب عظيم، ولكني سأفضل عدم الحديث عنه لأنه لاعب في صفوف بايرن".

وتابع "نعرف أنه قال علنا إنه يريد المجيء إلى برشلونة ونحن نشعر بإطراء كبير لذلك، ولكن لدينا كامل الاحترام لبايرن ميونيخ، فهو أحد أفضل أندية العالم. في العلاقة بين الأندية، نحن نحترم بعضنا البعض".

وعن استمرار عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الذي انتهى عقده قال رئيس النادي: "إنه شخص نقدره كثيرا. لقد قدم مستويات عالية في الدور الثاني والمدرب (تشافي هيرنانديز) سعيد به للغاية".

وأوضح "إنها مسألة اقتصادية. لم يمنحنا إجابة بالسلب أو الإيجاب، ولكننا نحتفظ بعلاقة جيدة مع اللاعب والوكلاء، وهناك تواصل. إذا وافق على شروطنا سيستمر، وإذا لم يوافق سيرحل".

وأضاف "لم نضع موعدا نهائيا أو أي شيء كذلك، لا بخصوص التعاقدات ولا الرافعات. الآن بعد أن فعلنا الرافعة الأولى، تحررنا من بعض الضغط. نحن نعمل بكل جهد، سواء فيما يخص الانتقالات أو الرافعات".

وتحدث لابورتا عن صفقة رافينيا نجم ليدز يونايتد قائلا: "تحدثنا مع ليدز يونايتد، أعتقد أنهم لن يشعروا بالاستياء".

وأردف "لدينا اتصالات وتحدثنا بشكل شخصي. ما يحدث هو أن هناك أندية أخرى تريد رافينيا وتقدم عروضها".

وكان رافينيا قريبا من أرسنال ثم تشيلسي، إلا أن التقارير تشير إلى تمسكه برغبته في الانتقال إلى برشلونة.

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