تقرير: تريزيجيه يسافر إلى تركيا لإجراء الكشف الطبي مع طرابزون

السبت، 02 يوليه 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

محمود حسن "تريزيجيه"

توصل طرابزون سبور التركي إلى اتفاق نهائي مع محمود جسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا ومنتخب مصر للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

طرابزون سبور

وقال رومانو إن إدارة طرابزون قد توصلت لاتفاق نهائي مع إدارة أستون فيلا كما اتفقت مع اللاعب على البنود الشخصية.

وفقا لـ ياجيز سابونتوشجلو صحفي منصة Vole التركية فإن تريزيجيه سيسافر إلى تركيا مساء اليوم للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي.

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ولعب تريزيجيه النصف الثاني من الموسم معارا إلى باشاك شهير التركي ليشارك معه في 13 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

تريزيجيه انتقل لصفوف أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي في يوليو 2019 ليشارك مع الفيلانز في 64 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وسبق لـ تريزيجيه خوض تجربة ناجحة في الملاعب التركية رفقة قاسم باشا بين 2017 و2019 قبل أن يتحوّل للدوري الإنجليزي.

ويشارك طرابزون سبور في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تتويجه بالدوري التركي الموسم الماضي.

وفاز طرابزون سبور بالدوري للمرة السابعة في تاريخه والأولى منذ عام 1984.

اللاعب صاحب الـ27 عامًا تعرض لقطع في الرباط الصليبي العام الماضي، مما أبعده عن الملاعب لعدة أشهر وأفقده مكانه الأساسي في أستون فيلا.

وخاض تريزيجيه مع أستون فيلا 64 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.

وقاد تريززيجيه أستون فيلا لخوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأول مع الفريق.

ويمتلك تريزيجيه 56 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 8 أهداف، وقاده لوصافة كأس الأمم الإفريقية مرتين، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم 2018.

محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور
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