موعد قمة نهائي كأس مصر 2021 بين الأهلي والزمالك.. والقنوات الناقلة

يلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020-2021.

جاء ذلك بعد فوز الأهلي على بتروجت بهدفين دون رد في نصف النهائي، في المباراة الأولى لمدربه الجديد البرتغالي ريكاردو سواريش.

وكان الزمالك ينتظر الفائز منهما في النهائي عقب فوزه على أسوان في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 21 يوليو الجاري.

ولم يتم تحديد ملعب اللقاء حتى الآن.

ولم يتم تحديد ساعة انطلاق المباراة بصورة رسمية.

وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورتس.

مشوار الأهلي في كأس مصر:

دور الـ 32: فاز على النصر 2-1

دور الـ 16: فاز على إنبي 1-0

ربع النهائي: فاز على بيراميدز 2-1

نصف النهائي: فاز على بتروجت 2-0

مشوار الزمالك في كأس مصر:

دور الـ 32: فاز على حرس الحدود 3-1

دور الـ 16: فاز على الإسماعيلي 1-0

ربع النهائي: فاز على مصر للمقاصة 2-0

نصف النهائي: فاز على أسوان 2-1

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