عبد الحفيظ: هدفنا تحقيق 3 بطولات قبل نهاية الموسم.. وهذا موقف بدر بانون

السبت، 02 يوليه 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - مران الأهلي

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أن فريقه لعب بحذر أمام بتروجت ليتفادى مفاجآت بطولة كأس مصر.

وفاز الأهلي على بتروجت بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2020/2021، ليتأهل للنهائي في مواجهة الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ لقناة أون تايم سبورتس: "لعبنا بحذر بعض الشيء لتفادي مفاجآت كأس مصر وحققنا الهدف بالتأهل للنهائي".

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وأضاف "أمامنا فترة من الضغط بها 3 بطولات وسنلعب كم كبير من المباريات خلال شهرين وكل ما أتمناه هو أن يكون التوفيق حليفنا لأن في الكثير من المباريات نهدر العديد من الفرص".

وواصل "إذا حققنا 3 بطولات في الموسم الجاري سيكون نجاحا كبيرا بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "بدر بانون تلقى عرضا ووصل إلى آخر نقطة والأمر النهائي الآن في يد إدارة التعاقدات وأمير توفيق".

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