لابورتا يكشف موعد تقديم كيسي وكريستنسين بقميص برشلونة

السبت، 02 يوليه 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

جوان لابورتا رئيس برشلونة

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني موعد الإعلان عن صفقتي فرانك كيسي وأندرياس كريستينسين.

وسينضم الإيفواري كيسي والدنماركي كريستنسين في صفقة انتقال حر إلى البلاوجرانا عقب نهاية تعاقدهما مع ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي على الترتيب.

وقال لابورتا لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "سنقدم كيسي يوم الأربعاء وكريستينسين يوم الخميس".

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية في وقت سابق أن برشلونة سيكون مجبرا على تعديل عقدي الثنائي لمعادلة قانون اللعب النظيف.

وأوضحت سبورت أن برشلونة يحترم الاتفاق المالي مع كريستنسن وكيسي لكنه سيجري بعد التعديلات بسبب موقفه الاقتصادي.

وقضى كيسي 5 مواسم بقميص ميلان منذ انضمامه قادما من أتالانتا في 2017.

وخاض لاعب الوسط الإيفواري 214 مباراة وسجل 36 هدفا بقميص الروسونيري.

فيما قضى كريستينسين داخل صفوف تشيلسي 5 مواسم منذ قدومه من بوروسيا مونشنجلادباخ صيف 2017.

وشارك المدافع الدنماركي (26 عاما) خلال 160 مباراة مع تشيلسي وسجل هدفين وصنع مثلهما.

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