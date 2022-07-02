تشكيل بتروجت - هشام ورشاد وفليكس يقودون الهجوم أمام الأهلي في الكأس

السبت، 02 يوليه 2022 - 20:01

كتب : FilGoal

الداخلية - بتروجت - الدرجة الثانية

أعلن هيثم شعبان المدير الفني الجديد لـ بتروجت تشكيل الفريق الذي يواجه الأهلي في نصف نهائي كأس مصر 2021.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

مباراة هي الأولى لهيثم شعبان المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا في تجربته الجديدة مع الفريق البترولي.

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ودخل بتروجت اللقاء بـ 20 لاعبا فقط بسبب رحيل أكثر من لاعب لنهاية تعاقده عقب نهاية الموسم.

وجاء تشكيل بتروجت:

حراسة المرمى: محمد أبو النجا

الدفاع: محمود منصور – هادي رياض – أحمد رضا – سامح إبراهيم

الوسط: مصطفى معوض – محمد شطا – مصطفى الجمل

الهجوم: محمود فليكس – إسلام هشام – رشاد المتولي

وتفوق بتروجت في مشواره على المقاولون العرب ثم فيوتشر ثم وادي دجلة للوصول للمربع الذهبي.

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