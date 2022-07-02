تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم في مباراة سورايش الأولى ضد بتروجت

عاد محمد عبد المنعم للمشاركة مع الأهلي بشكل أساسي بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة، وذلك في مباراة بتروجت.

ويلعب الأهلي ضد بتروجت في نصف نهائي كأس مصر 2020/2021، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة، وهي الأولى للفريق الأحمر تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش.

وغاب محمد عبد المنعم منذ 18 مايو الماضي بالتحديد أمام البنك الأهلي في الدوري بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - رامي ربيعة - حسام حسن - وليد سليمان - أيمن أشرف - أليو ديانج - صلاح محسن - كريم فؤاد - زياد طارق

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على بيراميدز في دور الـ8 بهدفين لهدف.

ويلعب الفائز من هذه المباراة ضد الزمالك في نهائي البطولة.

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