قائمة غزل المحلة - 22 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي في كأس الرابطة.. وغياب فتح الله

السبت، 02 يوليه 2022 - 19:17

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد السكندري - غزل المحلة

اختار مصطفى عبده المدير الفني لـ غزل المحلة 22 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى.

ويلتقي الإسماعيلي مع زعيم الفلاحين غدا في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وشهدت القائمة غياب محمود فتح الله مدافع الفريق بسبب الإصابة.

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وتضم قائمة غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان - محمود الحضري.

الدفاع: محمود علاء - هاني عادل - خالد سامي - السيد الشبراوي - مصطفي العش - إيهاب سمير - معاذ الحناوي - أحمد السيد – يحيى حامد

الوسط: أشرف سيد - هشام عادل - أحمد الشيخ – خالد الأخميمي - باولن فوافي - وليد مصطفي - حميد ماو - أحمد النادري.

الهجوم: ماليك توريه - عبده يحيي – عبد الرحمن عاطف "أجويرو".

وتصدر غزل المحلة ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن إنبي بعدما تساويا برصيد 11 نقطة.

وفاز المحلة على الزمالك وفاركو وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع إنبي وطلائع الجيش.

والفائز من مباراة الغد سيواجه الفائز من مباراة فيوتشر وإنبي في النهائي يوم 6 يوليو الجاري.

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