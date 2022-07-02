كرة سلة - مصر تخسر من الأرجنتين في كأس العالم تحت 17 عاما
السبت، 02 يوليه 2022 - 18:55
كتب : FilGoal
بدأ منتخب مصر لكرة السلة تحت 17 عاما مشواره في كأس العالم المقامة في إسبانيا بالخسارة من الأرجنتين بنتيجة 59-50.
وانتهى الربع الأول بنتيجة 18-16، ووسع الأرجنتين الفارق في الربع الثاني بتفوقه بنتيجة 14-9.
وفي الربع الثالث حاول منتخب مصر استعادة توازنه لكن الأرجنتين أنهت الربع بنتيجة 14-10.
وفي الربع الرابع تفوق منتخب مصر بنتيجة 15-13 لكن التانجو حسم الفوز لصالحه بـ 59-50.
وتعد تلك المنافسة الدولية الأولى لمنتخب مصر للشباب بقيادة المدرب عمرو أبو الخير.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بكأس العالم رفقة كل من: أستراليا، الأرجنتين، وبولندا، ويواجه نظيره الأسترالي في مباراة الجولة الثانية غدا الأحد.
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