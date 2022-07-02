قائمة الإسماعيلي - باهر المحمدي على رأس 22 لاعبا لمواجهة غزل المحلة في كأس الرابطة

السبت، 02 يوليه 2022 - 18:48

كتب : محمود عزت

هدف باهر المحمدي

ضم حمزة الجمل المدير الفني لـ الإسماعيلي 22 لاعبا لمواجهة غزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويلتقي الإسماعيلي مع زعيم الفلاحين غدا في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وتواجد باهر المحمدي في القائمة عقب عودته للتدريبات الجماعية أمس الجمعة.

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وتماثل اللاعب الدولي للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا خلال لقاء فريقه الأخير ضد غزل المحلة بمسابقة الدوري العام وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى عقب سقوطه المفاجئ نتيجة إصابته القوية خلال مجريات المباراة.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمي: محمد فوزي - عمر رضوان - أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: أحمد أيمن - محمد بيومي - عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - عمرو الحلواني

خط الوسط: عمر الوحش - محمد مخلوف - محمد عادل - محمد عبد السميع - مدحت فقوسه - أحمد مدبولي - أحمد مصطفي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: محمد الشامي - حازم مرسي - خالد النبريصي

وتصدر الإسماعيلي المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد الفوز على سموحه والجونة والتعادل مع الأهلي والبنك الأهلي والمقاولون العرب.

والفائز من مباراة الغد سيواجه الفائز من مباراة فيوتشر وإنبي في النهائي يوم 6 يوليو الجاري.

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