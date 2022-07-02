بيشكتاش يضم شينك توسون من جديد.. ويفسخ تعاقد تيكيشيرا

أعلن نادي بيشكتاش التركي ضم شينك توسون في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع إيفرتون الإنجليزي.

وقضى توسون النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف بيشكتاش من إيفرتون، وانضم نهائيا بعد نهاية الموسم.

المهاجم التركي قضى 4 مواسم بين 2014 و2018 رفقة النسور التركية، وانتقل في يناير 2018 مقابل 22.5 مليون يورو إلى إيفرتون.

وأعاره التوفيز مرتين إلى كريستال بالاس في 2020 وبيشكتاش في 2021.

بقميص النسور خاض إجمالا خاض 145 مباراة وسجل 67 هدفا وصنع 14 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري التركي 3 مرات وكأس تركيا مرة وحيدة.

ومع إيفرتون، اكتفى توسون بخوض 61 مباراة سجل 11 وصنع 6 أهداف.

توسون (31 عاما) بدأ مسيرته في الملاعب الألمانية إذ تدرج في صفوف نادي إينتراخت فرانكفورت من 2007 وحتى الفريق الأول في 2011.

وانتقل لصفوف جازيعنتيب التركي في 2011 وخاض خلال 3 مواسم 122 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 23.

وبقميص منتخب تركيا خاض توسون 45 مباراة دولية وسجل خلالها 18 هدفا.

Biz ayrılamayız. 🤩 Yuvana hoş geldin Tosun Paşa @CenkTosun_ 🖤🤍 pic.twitter.com/yNLiKtKbE7 — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 2, 2022

وفي نفس السياق أعلن النادي التركي فسخ تعاقده مع البرازيلي أليكس تيكشيرا بعد موسم وحيد قضاه في صفوف الفريق.

وفي الموسم المنقضي خاض 31 مباراة في جميع المسابقات وسجل 4 وصنع 1.

وبحسب تقارير برازيلية فأن الجناح البالغ 30 عاما يقترب من العودة لبلاده عن طريق نادي بالميراس.

تيكيشيرا بدأ مسيرته من مصر إذ حصد جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 2009، ومن ثم انتقل لشاختار الأوكراني.

وفي 2016 انتقل لصفوف جيناسو سونينج الصيني وقضى 5 مواسم قبل أن يرحل عقب حل النادي رغم فوزه بلقب الدوري المحلي.

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