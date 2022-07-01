قائمة سواريش الأولى – غياب بانون وكوكا وعودة السولية لـ الأهلي أمام بتروجت في الكأس

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 21:03

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

ريكاردو سواريس - الأهلي

اختار البرتغالي ريكاردو سواريش 21 لاعبا لمواجهة بتروجت في نصف نهائي كأس مصر 2020-2021.

البرتغالي يستعد لخوض مباراته الأولى بقميص الأهلي والتي تبدأ غدا السبت في التاسعة مساءً.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من: بدر بانون للمباراة الثانية على التوالي، وكذلك محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا.

أخبار متعلقة
سواريس: شرف أن أمثل الأهلي.. وآمل أن نحقق عديد الألقاب سويا هيثم شعبان: نعاني من الغيابات قبل مواجهة الأهلي.. ووجود سواريس يعقد مهمتنا غالي: سواريس سيقود الأهلي أمام بتروجيت.. عبد الحفيظ: لن نبدأ من الصفر نونو جوميش: أؤمن بقدرة سواريس على النجاح مع الأهلي.. وأقول للجماهير اصبروا في البداية

وعاد عمرو السولية إلى القائمة عقب حصوله على راحة في مباراة سموحة بسبب شعوره بالإجهاد.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد - محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - زياد طارق.

الهجوم: حسام حسن - محمد شريف - صلاح محسن.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعدما فاز على النصر في دور الـ 32 ثم إنبي في دور الـ 16.

وتفوق الأهلي على بيراميدز بنتيجة 2-1 في ربع النهائي ليتأهل للمربع الذهبي.

طالع أيضا:

الملك باق على عرشه

كلوب: ما قدمه صلاح من عمل الأساطير

طالع كل ما قاله سواريس في مؤتمر الأهلي

وكيله: أؤمن بقدره سواريس على النجاح مع الأهلي

قائمة الأهلي ريكاردو سواريس الأهلي كأس مصر
نرشح لكم
سواريش: شرف أن أمثل الأهلي.. وآمل أن نحقق عديد الألقاب سويا مباشر كأس مصر - المقاولون العرب(2) - (0) الجونة.. جووول التشكيل - جبنة يقود المقاولون.. وقمر على مقاعد بدلاء الجونة في كأس مصر مران الإسماعيلي - انتظام باهر المحمدي استعدادا لـ غزل المحلة مروان حمدي أفضل لاعب في الجولة 23 من الدوري المصري هيثم شعبان: نعاني من الغيابات قبل مواجهة الأهلي.. ووجود سواريش يعقد مهمتنا مران الزمالك - انتظام عبد الغني.. وتدريبيات تأهيلية لطارق حامد وأوباما نونو جوميش: أؤمن بقدرة سواريش على النجاح مع الأهلي.. وأقول للجماهير اصبروا في البداية
أخر الأخبار
فلورينزي مستمر مع ميلان حتى 2025 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحديد موعد والدولة المستضيفة لـ كأس السوبر الإيطالي 2022 بين ميلان وإنتر 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة سواريش الأولى – غياب بانون وكوكا وعودة السولية لـ الأهلي أمام بتروجت في الكأس 46 دقيقة | الكرة المصرية
سواريش: شرف أن أمثل الأهلي.. وآمل أن نحقق عديد الألقاب سويا 55 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: عرض جديد يضع رافينيا على أعتاب برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
دورة البحر المتوسط - أحمد عبد الغني يحصد فضيتين لمصر في رفع الأثقال ساعة | رياضات أخرى
حوار - صلاح بعد التجديد: سأفتقد ماني وأتطلع للعب مع نونيز.. والكل يصبح أفضل بعد الثلاثين ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر تصفيات كأس العالم كرة سلة - مصر (69) (40) السنغال.. اكتساح مصري ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 2 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا