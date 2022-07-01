قائمة سواريش الأولى – غياب بانون وكوكا وعودة السولية لـ الأهلي أمام بتروجت في الكأس

اختار البرتغالي ريكاردو سواريش 21 لاعبا لمواجهة بتروجت في نصف نهائي كأس مصر 2020-2021.

البرتغالي يستعد لخوض مباراته الأولى بقميص الأهلي والتي تبدأ غدا السبت في التاسعة مساءً.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من: بدر بانون للمباراة الثانية على التوالي، وكذلك محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا.

وعاد عمرو السولية إلى القائمة عقب حصوله على راحة في مباراة سموحة بسبب شعوره بالإجهاد.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد - محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - زياد طارق.

الهجوم: حسام حسن - محمد شريف - صلاح محسن.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعدما فاز على النصر في دور الـ 32 ثم إنبي في دور الـ 16.

وتفوق الأهلي على بيراميدز بنتيجة 2-1 في ربع النهائي ليتأهل للمربع الذهبي.

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