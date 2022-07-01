دورة البحر المتوسط - الذهبية السابعة.. يسري حافظ يضيف ميدالية مصرية جديدة

أحرز يسري حافظ الميدالية الذهبية في الملاكمة في دورة ألعاب البحر المتوسط والمقامة بمدينة وهران الجزائرية.

وجاءت الميدالية في وزن +91 بعد الفوز على الإيطالي فينتشينزو فاتشيتي في المباراة النهائية.

ورفع حافظ رصيد مصر من الميداليات الذهبية إلى 7.

بذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لعدد 32 ميدالية بينهم 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية.

وأصبحت تلك خامس ميداليات اليوم السادس للبعثة المصرية في ألعاب البحر المتوسط.

فحصد أحمد عبد الغني يحصد فضيتين برفع الأثقال وزن 61 كجم في الكلين والخطف (طالع التفاصيل)

وحققت إسراء عويس الميدالية الفضية لمنافسات الوثب الطويل.

وحقق منتخب مصر للفروسية الميدالية الفضية في منافسات الفرق. (طالع التفاصيل)

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.