دورة البحر المتوسط - الذهبية السابعة.. يسري حافظ يضيف ميدالية مصرية جديدة
الجمعة، 01 يوليه 2022 - 23:20
كتب : FilGoal
أحرز يسري حافظ الميدالية الذهبية في الملاكمة في دورة ألعاب البحر المتوسط والمقامة بمدينة وهران الجزائرية.
وجاءت الميدالية في وزن +91 بعد الفوز على الإيطالي فينتشينزو فاتشيتي في المباراة النهائية.
ورفع حافظ رصيد مصر من الميداليات الذهبية إلى 7.
بذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لعدد 32 ميدالية بينهم 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية.
وأصبحت تلك خامس ميداليات اليوم السادس للبعثة المصرية في ألعاب البحر المتوسط.
فحصد أحمد عبد الغني يحصد فضيتين برفع الأثقال وزن 61 كجم في الكلين والخطف (طالع التفاصيل)
وحققت إسراء عويس الميدالية الفضية لمنافسات الوثب الطويل.
وحقق منتخب مصر للفروسية الميدالية الفضية في منافسات الفرق. (طالع التفاصيل)
وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.
وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.
واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.
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